Спрос на проектирование безопасности в Ростовской области вырос на 81%

В Ростовской области зафиксировано значительное увеличение спроса на специализированные строительные и проектные услуги. Лидером по динамике стало проектирование систем безопасности с ростом на 81%. Об этом сообщил ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на «Авито Услуги».

По информации экспертов, существенно увеличились запросы на составление смет на ремонтные работы — на 69%, а также на проектирование телекоммуникаций — на 60%. В сфере проектирования отмечается рост интереса к эскизному проектированию на 14% по области и разработке проектов электросетей на 10%. Популярность приобрели кровельные работы: монтаж еврошифера стал востребованнее на 8%.

Среди общестроительных услуг в регионе значительное увеличение показала кладка печей — на 23%. Спрос на кладку из газоблоков вырос на 10%, а из пеноблоков — на 6%.

Обратной стороной строительного бума стал рост интереса к аварийным услугам. Количество запросов на сварочные работы в регионе, в частности на сварку алюминия, увеличилось на 31%, а на аварийную сварку — на 27%.

«Этот тренд свидетельствует о смещении потребительского интереса от общих направлений к конкретным, узкоспециализированным видам работ внутри строительной отрасли»,— отметила представитель категории «Ремонт и строительство» на «Авито Услуги» Светлана Филимонова.

Валентина Любашенко