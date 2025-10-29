«Татавтодор» выделит на ремонт и обслуживание автотранспорта 20 млн рублей

АО «Татавтодор» проведет техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств на сумму 20 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы включают слесарные, моторные, электрические, агрегатные и диагностические операции, а также техническое обслуживание и услуги эвакуатора. Все работы будут выполняться на сервисных пунктах в Казани или в радиусе не более 5 км от границы города. Договор действителен до 31 декабря 2026 года.

АО «Татавтодор» — одно из ключевых предприятий дорожной отрасли Татарстана, занимающееся строительством, ремонтом и эксплуатацией автомагистралей.

Ранее сообщалось, что компания направила 90 млн руб. на обслуживание специализированной техники.

Анна Кайдалова