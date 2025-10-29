В Новороссийске отопление поступило в 1070 домов

Теплоснабжение подали в 1434 объекта, 1070 из которых – жилые дома. Об этом сообщил и.о. заместителя главы Новороссийска по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров.

Рафаэль Бегляров предоставил статистику по подключению объектов в рамках отопительного сезона на 27 октября. По словам чиновника, общий процент подключенных домов и элементов социальной инфраструктуры составил 98%.

Отопление уже подается в 1070 многоквартирных домов, 66 школ, 52 детских сада, 41 медицинское учреждение и 204 прочих объекта.

«Работы по подключению остальных домов и социальных объектов продолжаются в штатном режиме»,– подчеркнул заместитель по ЖКХ.

София Моисеенко