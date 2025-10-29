Иван Нифонтов лишился портфеля министра спорта Ставропольского края

Иван Нифонтов утратил пост министра спорта в Ставропольском крае, продолжив работу только в должности заместителя председателя правительства региона. Решение о кадровых изменениях подписал губернатор Владимир Владимиров 17 октября 2025 года.

Тогда Иван Нифонтов, который совмещал должности заместителя председателя правительства и министра физической культуры и спорта с 23 июня, потерял статус министра. Через десять дней, 27 октября, он вновь вошел в состав краевого кабинета министров, но уже только как исполняющий обязанности зампреда правительства.

На пост и. о. министра физической культуры и спорта назначили Веронику Тайдакову, которая приступила к исполнению обязанностей с 17 октября. Она ранее работала старшим государственным тренером сборных команд России по Сибирскому федеральному округу и главным специалистом центра спортивной подготовки сборных команд. Родилась в Новосибирске в 1974 году, окончила педагогический университет по специальности «Физическая культура» и удостоена Почетной грамоты Президента РФ за заслуги в спорте.

Сам Иван Нифонтов переехал в Ставропольский край в 2025 году. Ранее он два года возглавлял Министерство спорта Алтайского края и был депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания. Уход из алтайского ведомства он объяснил личными обстоятельствами, связанными с переездом. В Ставрополе его назначения сопровождались привлечением других специалистов из Алтайского края: в августе 2025 года бывшая замминистра социальной защиты Алтайского края Оксана Кудинова получила пост заместителя министра физической культуры и спорта Ставрополья с контрактом до августа 2026 года.

Иван Нифонтов продолжит курировать спорт и туризм на уровне заместителя председателя правительства, начиная с 5 ноября 2025 года официально вступит в эту должность. Но уже без министерского портфеля. Временный статус и. о. сохраняется у обоих чиновников до завершения процедуры допуска к государственной тайне.

Станислав Маслаков