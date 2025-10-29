В Кисловодске пятилетний ребенок пострадал в попутном столкновении автомобилей
В Кисловодске пятилетний ребенок-пассажир пострадал в ДТП. Авария случилась вечером на улице Кирова, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.
Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края
По предварительным данным, 51-летняя водитель Renault слишком приблизилась к попутному Audi, из-за чего автомобили столкнулись.
Пострадавшую госпитализировали с травмами. Ребенок находился в машине без детского удерживающего устройства. Ранее автомобилистку уже привлекали к ответственности за нарушение правил перевозки детей.
Детальные обстоятельства происшествия уточняются.