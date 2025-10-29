Банк «Йошкар-Ола» на сутки разместил в депозит Банка России 230 млн

Банк «Йошкар-Ола» на один день разместил 230 млн руб. свободных средств в депозит Банка России в рамках операции «овернайт». Соответствующие данные опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

По состоянию на 1 июля 2025 года эта сумма эквивалентна 10,82% от стоимости активов банка. Сделка заключена 27 октября с исполнением обязательств по возврату депозита 28 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что два дня назад Банк «Йошкар-Ола» совершил сделку с Банком России на 270 млн руб.

Анна Кайдалова