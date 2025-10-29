Утром 29 октября над Крымом уничтожили пять украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над Крымом утром 29 октября. Атака беспилотников была зафиксирована в период с 07:00 до 09:00 мск, сообщает Минобороны России.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Ранее «Ъ-Кубань» писал о ликвидации трех дронов над Крымом в ночное время. Всего над территорией России сбили 100 украинских беспилотников самолетного типа, семь из которых перехватили над Краснодарским краем.
В Симферополе произошел пожар после удара БПЛА по емкости с горюче-смазочными материалами. Пострадавших в результате атаки нет. На месте инцидента работают экстренные службы.