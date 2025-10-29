Два беспилотника сбили ночью в небе над Ставропольским краем

Минувшей ночью в небе над Ставропольским краем средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника. Информация об этом появилась в сводке минобороны РФ.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Всего в небе над РФ сбили 100 украинских БПЛА. 46 — над Брянской областью, 12 БПЛА – над Калужской областью, восемь — над Белгородской областью, семь — над Краснодарским краем, по шесть — над Московским регионом (включая Москву) и Орловской областью, четыре — над территорией Ульяновской области, по три — над Республиками Крым и Марий Эл, по одному — над территориями Курской, Смоленской и Тульской областей.

Мария Хоперская