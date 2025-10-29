В Дагестане открыли публичный доступ к карте самовольных построек

В Дагестане запустили публичную онлайн-карту с информацией о самовольных постройках. Об этом сообщила пресс-служба минстроя региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Целью новой интерактивной карты является усиление контроля за соблюдением градостроительных норм, а также обеспечение прозрачности в отрасли. В базу данных вносят фотографии объектов, сведения об их местоположении, наличии или отсутствии разрешительных документов.

Данные на карте постоянно обновляются, что помогает избежать дублирования информации и минимизировать ошибки.

Мария Хоперская