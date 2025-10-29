Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Число спортивных магазинов в крупных городах России на 1 августа 2025 года

Город Число магазинов Изменение год к году (%)
Москва 437 –11,5
Санкт-Петербург 196 –6,2
Екатеринбург 80 2,6
Новосибирск 53 –19,7
Нижний Новгород 52 4,0
Казань 46 7,0
Краснодар 44 –2,2
Челябинск 42 –10,6
Ростов-на-Дону 42 –14,3
Пермь 39 –4,9
Омск 38 –17,4
Уфа 35 –7,9
Красноярск 33 –8,3
Самара 31 –18,4
Воронеж 23 –37,8
Волгоград 20 –4,8
Всего в России 3892 –6,0

Источник: «Яндекс Карты».

