Газета «Коммерсантъ» 29.10.2025, 06:30 Число спортивных магазинов в крупных городах России на 1 августа 2025 года Выйти из полноэкранного режима Город Число магазинов Изменение год к году (%) Москва 437 –11,5 Санкт-Петербург 196 –6,2 Екатеринбург 80 2,6 Новосибирск 53 –19,7 Нижний Новгород 52 4,0 Казань 46 7,0 Краснодар 44 –2,2 Челябинск 42 –10,6 Ростов-на-Дону 42 –14,3 Пермь 39 –4,9 Омск 38 –17,4 Уфа 35 –7,9 Красноярск 33 –8,3 Самара 31 –18,4 Воронеж 23 –37,8 Волгоград 20 –4,8 Всего в России 3892 –6,0 Открыть в новом окне Источник: «Яндекс Карты».