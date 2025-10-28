Два жителя пострадали от атак беспилотников в Белгородской области

В результате атак ВСУ на Белгородскую область пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Илек-Кошары Ракитянского района беспилотник атаковал легковой автомобиль. Белгородец получил минно-взрывную травму, но отказался от госпитализации. Автомобиль сильно поврежден.

В городскую больницу № 2 Белгорода доставили жительницу с баротравмой после атаки на многоквартирный дом в поселке Октябрьский.

В Шебекино FPV-дрон повредил частный дом, выбив окна и повредив стены. В Борисовке Волоконовского района беспилотник разрушил еще одно домовладение.

Девять муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам ВСУ за последние сутки. Были использованы как минимум семь боеприпасов и 35 беспилотников. В результате никто не пострадал, однако были повреждены два частных дома и два автомобиля.

Егор Якимов