Главные новости 28 октября. Новороссийск

В октябре 2025 года вырос спрос на размещение в Геленджике и Новороссийске.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело о нарушении прав дольщиков в Анапе.

В Анапе 28 октября зафиксировали точечные выбросы нефтепродуктов. Мелкую фракцию мазута зафиксировали недалеко от пансионата «Малахит» в станице Благовещенской, на Бугазской косе на песке замечены вкрапления капель нефтепродуктов.

Заработную плату бюджетников в Новороссийске увеличат на 7,4%. Увеличение зарплаты коснется работников бюджетных учреждений из сферы благоустройства, ЖКХ и дорожной инфраструктуры.

Власти Анапы планируют модернизировать систему уличного видеонаблюдения. На эти цели из муниципального бюджета выделили 105,3 млн руб., о чем свидетельствует тендер от 16 октября на едином портале госзакупок.