В Новороссийске больше 10 млн рублей уйдет на ремонт дома после взрыва газа

В Новороссийске увеличили финансирование на восстановление многоквартирного дома на Анапском шоссе, 12, пострадавшего от взрыва газа в июле текущего года. Соответствующее постановление №5137 подписал глава города Андрей Кравченко, документ опубликован на сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко Фото: Официальный Telegram-канал главы МО г. Новороссийск Андрея Кравченко

На ремонтные работы в доме на Анапском шоссе, 12, в начале октября выделили 8,4 млн руб., но к концу месяца сумму финансирования увеличили до 10,4 млн руб. Восстанавливать МКД после взрыва газа будут на деньги из муниципального бюджета. В пресс-службе администрации города «Ъ-Новороссийск» сообщили, что в смету включили дополнительные работы по сантехнике и подключению электричества. Сумма финансирования увеличилась в результате перерасчета.

По данным мэра Новороссийска Андрея Кравченко, в результате взрыва, происшедшего в июле, в доме загорелась кровля, взрывной волной выбило окна в подъезде, пострадали десятки квартир и погиб пожилой мужчина.

Администрация нашла подрядчика для восстановления многоквартирного дома. В управлении городского хозяйства ранее уведомили, что исполнитель работ вывез с территории строительный мусор и навел там санитарный порядок. В конце сентября стало известно, что в доме на Анапском шоссе, 12, установили телескопические стойки для усиления перекрытий и применили цепную лебедку для фиксации стен. Кровельный слой, пострадавший при пожаре, восстановлен, управляющая компания заменила окна на лестницах в четвертом подъезде.

София Моисеенко