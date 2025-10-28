Средний чек в ресторанах Краснодара увеличился на 12% в 2025 году

Средний счет в ресторанах Краснодара достиг 3,8 тыс. руб. в сентябре—октябре 2025 года, увеличившись на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Лидером по росту стал Санкт-Петербург с увеличением на 18% — до 5,8 тыс. руб. На втором месте Челябинск с ростом на 15%, до 4,7 тыс. руб. Москва замыкает тройку с показателем 4,3 тыс. руб. при увеличении на 12%. В соседнем Ростове-на-Дону размер счета вырос на 13% до 2,5 тыс. руб.

По всей России сумма среднего счета в ресторанах и барах увеличилась на 12%, до 2,9 тыс. руб. Количество заведений выросло на 4%.

Аналитики «Платформы ОФД» объяснили рост тем, что из-за холодной и дождливой погоды потребители осенью чаще выбирали закрытые комфортные заведения ресторанного формата.

В указанном сегменте растет объем заказов блюд более премиального ассортимента, что влияет на величину средней покупки. Подъем продаж выражен преимущественно в регионах, а не в столице. Там же выше доля оплаты наличными, отметили эксперты.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что средний размер чаевых в Краснодарском крае в январе—августе 2025 года составил 326 руб., что на 7% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Анна Гречко