В Анапе расширят систему видеонаблюдения за 105 млн рублей

Власти Анапы планируют модернизировать систему уличного видеонаблюдения. На эти цели из муниципального бюджета выделили 105,3 млн руб., о чем свидетельствует тендер от 16 октября на едином портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За 105 млн руб. администрация Анапы собирается приобрести 415 камер наблюдения, как указывается в описании объекта закупки. В стоимость контракта включены 93 узла доступа, монтаж и настройка оборудования, а также поставка общего и специального программного обеспечения. Камеры должны поставить не позднее 15 декабря текущего года, а настройку и установку ПО необходимо будет завершить до 1 мая 2026 года.

Мэрия Анапы обозначила, что камеры должны быть цифровыми и антивандальными, с грозозащитой, шумоподавлением, встроенным микрофоном и дальностью подсветки не менее 60 м. Эти требования указаны в приложении к описанию объекта закупки.

Работы будут проводиться в два этапа. На остаток этого года планируется освоить большую часть выделенной суммы, 88,3 млн руб. Финансирование на следующий год составит 17 млн руб.

София Моисеенко