Краснодар возглавил рейтинг по доступности аренды машино-мест

Краснодар стал лидером среди российских городов-миллионников по доступности аренды машино-мест с медианной ставкой 4 тыс. руб. в месяц. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра Домклик, которые приводят «Ведомости Юг».

Согласно информации на начало октября, средняя стоимость найма машино-места в крупных городах достигает 8 тыс. руб., а медианная цена покупки составляет 1,2 млн руб. В столице Кубани парковочное место можно купить в среднем за 800 тыс. руб., что также ниже общефедерального уровня.

Специалисты подчеркивают, что автомобильный парк России продолжает увеличиваться и достиг 50 млн единиц. В условиях нехватки парковочных мест, особенно в кварталах старой застройки, девелоперы активизировали предложение благодаря возведению подземных и многоуровневых паркингов. За год число объявлений о продаже машино-мест возросло на 154%, в сфере аренды — на 29,1%.

При росте предложения стоимость парковочных мест также повысилась на 35,4% за год. Это свидетельствует о сохраняющемся спросе на данную категорию недвижимости, отмечают в Домклик.

Эксперты объясняют увеличение цен новыми строительными нормативами, реализацией концепции «двор без машин» и формированием избытка предложения — в условиях высокой ключевой ставки не все покупатели готовы к дополнительным тратам, что ведет к накоплению нереализованных объектов.

В Москве медианная стоимость найма машино-места достигает 15 тыс. руб., приобретения — 1,9 млн руб. Наиболее выгодные предложения по покупке отмечены в Волгограде — около 725 тыс. руб.

Поступления в бюджет Краснодара от парковочной деятельности за январь—сентябрь 2025 года составили более 732,5 млн руб., превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 34,8%. К концу 2025 года власти краевого центра планируют довести доходы от муниципальных парковок до 1 млрд руб.

Вячеслав Рыжков