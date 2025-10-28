Между Санкт-Петербургом и Геленджиком увеличили количество авиарейсов

По направлению из Санкт-Петербурга в Геленджик самолеты будут летать два раза в неделю. Авиакомпания Utair увеличила частоту рейсов, о чем сообщили в пресс-службе организации.

Количество рейсов увеличили с 28 октября. Авиакомпания будет выполнять рейсы по четвергам и воскресеньям.

Из Санкт-Петербурга самолет вылетает в 11:10, из воздушной гавани Геленджика полеты назначены на 17:05. Рейсы из Москвы в Геленджик осуществляются трижды в неделю.

