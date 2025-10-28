Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске увеличат зарплату работникам бюджетной сферы

Заработную плату бюджетников в Новороссийске увеличат на 7,4%. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Увеличение зарплаты коснется работников бюджетных учреждений из сферы благоустройства, ЖКХ и дорожной инфраструктуры, как отмечает глава Новороссийска.

По словам Андрея Кравченко, заработные платы также увеличатся у педагогических работников социальной сферы и работников культурных учреждений. Мэр напомнил, что ежегодный рост оплаты труда этим категориям граждан определен указом президента России.

Из городского бюджета на увеличение зарплат бюджетникам направили 237,4 млн руб.

София Моисеенко

