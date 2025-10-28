На побережье Анапы нашли мелкие фракции мазута

В Анапе 28 октября зафиксировали точечные выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В ходе утреннего мониторинга береговой полосы в Анапском районе были найдены незначительные загрязнения мазутом. По данным оперштаба Кубани, мелкую фракцию мазута зафиксировали недалеко от пансионата «Малахит» в станице Благовещенской, на Бугазской косе на песке замечены вкрапления капель нефтепродуктов.

На указанных участках ведутся работы по ликвидации точечных загрязнений. В оперативном штабе Краснодарского края подчеркнули, что на остальных участках побережья Анапы выбросы нефтепродуктов не установлены.

В Витязево проводится деликатная очистка песка, специалисты восстанавливают защитные сети, повредившиеся в результате шторма.

София Моисеенко