В Краснодарском крае объявили авиационную опасность

РСЧС объявила угрозу авиационной опасности на территории Краснодарского края. Соответствующее уведомление поступило в официальном приложении МЧС России.

В Краснодарском крае действует режим авиационной опасности. По данным РСЧС, существует угроза падения взрывных устройств.

Центр оповещения региона рекомендует гражданам, находящимся в зданиях, отойти от окон и укрыться в защищенном помещении. В случае, если сигнал тревоги застал на улице, необходимо переместиться в укрытие.

По Новороссийску режим опасности не объявлен.

София Моисеенко