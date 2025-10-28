Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Стоимость проезда в ростовских автобусах планируют повысить до 48 рублей

Стоимость проезда в автобусах Ростова-на-Дону планируют увеличить до 48 руб. при наличном расчете, до 44 руб. — при безналичном расчете и до 41 руб. — при оплате транспортной картой. Об этом сообщили в Ростовском городском транспорте.

Фото: пресс-служба администрации города Ростова-на-Дону

Возможное изменение тарифа обеспечит повышение уровня выхода транспорта на городские маршруты, в том числе за счет снижения дефицита водителей.

Сейчас предложения по изменению тарифа направлены на согласование в соответствующие контролирующие структуры.

Мария Хоперская

