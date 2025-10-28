В Орске начали подготовку к весеннему паводку

В Орске подготавливают водопропускные канавы к весеннему паводку, сообщили в городской администрации.

«Их очищают от скопившегося мусора и листвы, косят траву, углубляют для свободного прохода воды»,— говорится в сообщении.

В Советском районе подготовительные работы завершены. В Ленинском районе канавы и ливнеприемные трубы очищают в поселках Никель, Первомайский, в районе улицы Вяземской. В Октябрьском районе в порядок привели канавы на улицах Горького, Запорожской, Нефтяников, Менделеева, на Парковой площади, Новотроицком шоссе, под дорогой в совхоз Строитель.

В 2024 году от паводка в Оренбургской области пострадало и признано подлежащим капитальному ремонту 284 многоквартирных дома, из них 190 домов — в Орске. Пострадавшими в регионе признаны 28 тыс. человек. По данным областных властей, 26,5 тыс. человек получили поддержку.

В октябре губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев на встрече с председателем Совета федерации Валентиной Матвиенко сообщил, что в Орске завершается строительство четырехсекционного 12-этажного дома для пострадавших от паводка.

Сабрина Самедова