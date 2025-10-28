Житель Динского района получал пенсию по поддельной инвалидности
В Динском районе Краснодарского края возбудили уголовное дело против 50-летнего местного жителя, который шесть лет незаконно получал пенсию по инвалидности на основании поддельных медицинских документов, причинив бюджету ущерб свыше 1,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
СО ОМВД России по Динскому району возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Проверка началась по материалам надзорного ведомства.
Следствие установило, что подозреваемый предоставил в уполномоченный орган фальшивые медицинские справки с диагнозом, дающим право на получение инвалидности. На основании этих документов мужчине бессрочно присвоили первую группу инвалидности. После этого он обратился в краевое отделение Фонда пенсионного и социального страхования России и оформил пенсию. Около шести лет он незаконно получал выплаты.
По инкриминируемой статье подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.