В Новороссийске составили рейтинг управляющих компаний

ООО УК «Альтернатива» получила самую высокую оценку в рейтинге, а последнее место в списке заняла УК «Аврора Юг» с предельно низкой оценкой деятельности. Готовый рейтинг за отчетный период августа-сентября 2025 года предоставила пресс-служба администрации Новороссийска.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Список управляющих компаний разбит на 8 категорий по оценкам деятельности: А+ (очень высокая), А (высокая), B++ (выше средней), B+ (средняя), B (ниже средней), С++ (удовлетворительная), С+ (неудовлетворительная), С (низкая) и D (предельно низкая). В высокую категорию А попали 9 управляющих организаций Новороссийска, среди них ООО «УК Геленджикский маяк», ООО УК «ЛАВР», ООО УК «КЖУ», ООО УК «ПАРКОВАЯ», ООО с, ООО «Атмосфера», ООО «Пик-Комфорт» и ООО «Зеленый квартал». Данные управляющие компании обслуживают 32,46% жилых домов города. Одна из крупнейших управляющих организаций в Новороссийске, АО «НУК», получила среднюю оценку и расположилась в категории B++.

По итогам августа и сентября, согласно рейтингу, неудовлетворительную оценку деятельности получили ООО «Управляющая организация "Адмирал"», ООО УК «Время» и ООО УК «Красина». В категории С (низкая) оказались ООО «ЖЭК» и ООО «Софи-Юг». Предельно низкие оценки в рейтинге на платформе «Мой Новороссийск» у ООО УК «Тургенев», ООО «Новый жук», ООО «Новороссийский ЖЭК», ООО УК «Малая Земля», ООО УК «Алексино», ООО «Новый квартал» и ООО «Управляющая организация "Аврора Юг"».

В администрации Новороссийска пояснили, что рейтинг основывается на анализе обработанных обращений от жителей города в адрес управляющих компаний, а также на данных о контрольно-профилактических мероприятиях УГХ за 9 месяцев текущего года. По данным мэрии, за последние 2 месяца управляющим компаниям вынесли 98 предостережений, а в период с января по сентябрь городские УК получили 339 предостережений. За 9 месяцев сотрудники управления городского хозяйства предоставили 17 определений о привлечении УК к административной ответственности.

София Моисеенко