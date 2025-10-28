В Новороссийске модернизируют музейный комплекс «Казачье подворье»

В Новороссийске планируют модернизировать музейный комплекс под открытым небом «Казачье подворье» и создать на его базе многофункциональный центр сохранения и популяризации традиционных ремесел. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Кубанское казачье войско

По словам господина Кравченко, в обновленном комплексе будут представлены музейные экспонаты, связанные с бытом кубанского казачества, а также реконструировано традиционное убранство казачьей хаты. Проект находится на завершающей стадии реализации — специалисты завершают корректировку архитектурных решений, включая фасад и крышу, чтобы объект соответствовал казачьему колориту и выглядел аутентично.

Развитие объектов, связанных с казачьей культурой, является частью туристического направления Краснодарского края. Помимо «Казачьего подворья», к таким объектам относятся комплекс «Атамань», «Форштадт» на вершине Стрижибкиной горы и остатки земляной крепости Прочный Окоп.

Господин Кравченко отметил, что популяризация казачьей культуры остается одной из приоритетных задач для города-героя, а модернизация культурных пространств позволит привлечь больше туристов и сохранить региональные традиции.

Екатерина Голубева