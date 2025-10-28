В Самарской области чиновники незаконно сдали в аренду земли под пастбища

Кинельская межрайонная прокуратура уличила муниципалитет в незаконной сдаче земельных участков в аренду. Речь идет о территории площадью 48,3 га. Об этом сообщает контрольный орган.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Проверка показала, что в 2016 году муниципалитет сдал в аренду 48,3 га земли фермерскому хозяйству. В 2020 году глава КФХ передал участки в субаренду ООО «Степь», которое построило огороженные пастбища.

Это позволило близкой родственнице учредителя ООО «Степь» получить право собственности на землю по льготной схеме. Прокуратура установила, что муниципалитет не провел конкурсные процедуры при отчуждении участков, хотя по закону должен был сделать это. ООО «Степь» не имело исключительного права на приобретение участка без торгов.

В связи с этим прокуратура подала в суд иск о возврате земельных участков в муниципальную собственность. Суд удовлетворил требования, признав договоры купли-продажи недействительными. Право собственности на участки возвращено муниципальному образованию.

Георгий Портнов