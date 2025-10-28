Гитарист «Стоптайм» получил второй протокол по статье о дискредитации ВС РФ

Гитарист петербургской уличной группы «Стоптайм» Александр Орлов получил новый протокол по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшая нарушение общественного порядка). Об этом 28 октября сообщила «Фонтанка».

Санкции по указанной статье предполагают в том числе до 15 суток административного ареста.

Накануне вечером музыканта доставили в петербургский отдел полиции для допроса сразу после того, как господин Орлов вышел из изолятора временного содержания в Луге. По информации издания, предварительно, утром 28 октября он по-прежнему остается в отделе.

Задержание гитариста «Стоптайм» связывают с делом вокалистки Дианы Логиновой (певица Наоко), исполнявшей песни, в текстах которых полиция увидела признаки дискредитации ВС РФ. Она также получила два протокола и была заключена под административный арест.

Андрей Цедрик