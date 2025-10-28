В Ульяновской области главврача районной больницы приговорили за растрату

Экс-главврача Сенгилеевской районной больницы (райцентр Сенгилей, Ульяновская область) Наталью Фомину, обвиняемую в присвоении и растрате вверенных ей денежных средств в крупном размере (ч.3 ст.160 УК РФ, до шести лет лишения свободы), приговорили к штрафу в размере 500 тыс. руб. Об этом во вторник сообщило следственное управление СКР.

Ведомство сообщает, что, как установили следствие и суд, в 2022 году Наталья Фомина устроила на должность врача клинической лабораторной диагностики свою знакомую, работавшую в другом медицинском учреждении города Ульяновска и в силу территориальной удаленности не способную оказывать медицинские услуги в Сенгилее. До мая 2024 года осужденная подписывала ведомости о начислении зарплаты по указанной должности, распорядившись денежными средствами в сумме 197 тыс. руб. по своему усмотрению. Также в декабре 2023 года Наталья Фомина устроила саму себя на 0,5 ставки должности врача паллиативной помощи Сенгилеевской ЦРБ, при этом не исполняя соответствующие обязанности, но получая за это зарплату. Всего в период с декабря 2023 года по май 2024 года она незаконно получила 231 тыс. руб.

Обвиняемая вину не признала. Утверждала, что принятая на работу врач лаборатории «работала дистанционно», а паллиативную помощь она сама оказывала. Тем не менее суд согласился с выводами следствия и, признав Наталью Фомину виновной в обоих инкриминируемых преступлениях, приговорил ее к штрафу в размере 500 тыс. руб. с лишением на три года права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Андрей Васильев, Ульяновск