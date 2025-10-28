В 2025 году в Татарстане планируется ввести в эксплуатацию 3,26 млн кв. м жилья. На данный момент уже введено около 2,997 млн кв. м, что составляет 92% годового плана. Об этом на брифинге в Кабинете Министров Татарстана на тему жилищного строительства и социальных программ сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

В Татарстане на 2025 год запланирован ввод 3,26 млн кв. м жилья

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Татарстане на 2025 год запланирован ввод 3,26 млн кв. м жилья

В стадии строительства находятся 544 многоквартирных дома общей площадью 5,585 млн кв. м, что на 20% выше уровня прошлого года.

По объемам ввода жилья Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе и пятое место в России, обеспеченность жильем превышает 30 кв. м на человека.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Татарстане было введено 3 млн 452 тыс. кв. м жилья, что составляет 109,6% от плана.

Анна Кайдалова