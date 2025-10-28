На Кубани отремонтировали 80 километров дорог

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Краснодарском крае отремонтировали 80 км дорожного полотна с начала года. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По информации Вениамина Кондратьева, по нацпроекту на Кубани отремонтировали 14 дорожных участков в Мостовском, Абинском, Тихорецком и Отрадненском районах, а также в Горячем Ключе. До конца года планируется сдать в эксплуатацию еще 128 км дорог в муниципалитетах края.

Губернатор Кубани подчеркнул, что на обновление дорожных магистралей из краевого бюджета выделили почти 60 млрд руб.

София Моисеенко