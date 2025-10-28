В Багаевском районе на 221,3 гектаре ввели карантин по повилике

Сотрудники регионально управления Россельхознадзора ввели на территории Багаевского района карантин по повилике. Фитосанитарная зона установлена на площади 221,3 га. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Валентина Любашенко

Для борьбы с карантинным объектом на территории Ажиновского сельского поселения утвердили программу локализации очага и ликвидации популяции.

Карантин будет снят, если в течение трех лет в фитосанитарной зоне не будет обнаружено ни единого куста повилики.

Мария Хоперская