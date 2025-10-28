Глава СКР запросил доклад по делу о нарушении прав жильцов ветхого дома в Самарской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела в связи с обращением о нарушении прав жильцов ветхого дома в ст. Клявлино. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Жительница Самарской области обратилась к главе СКР по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств нарушения прав жильцов многоквартирного дома на ул. Гагарина. На протяжении длительного времени здание 1977 года постройки находится в непригодном состоянии: физический износ конструкций составляет 80%, перекрытия разрушаются, нарушена целостность кровли.

В 2022 году суд обязал организовать капремонт строения, но до сих пор решение не исполнено. Соседка заявительницы получила травму в результате падения на нее части бетонного фрагмента фасада. Не принимаются меры для признания дома аварийным.

В СУ СК России по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело.

Руфия Кутляева