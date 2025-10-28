Смольный планирует сократить долю захораниваемых ТКО до 48% к 2035 году

Администрация Санкт-Петербурга намерена сократить долю захораниваемых твердых коммунальных отходов (ТКО) города с 77% в 2026 году до 48% в 2035 году. Об этом говорится в проекте распоряжения «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами СанктПетербурга», опубликованном на сайте Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Доля сортируемых ТКО с 2027 года должна составить 100% против 86,4% в 2025 году. Кроме того, согласно документу, в ближайшие годы Петербурге и Ленобласти планируют построить пять комплексов по переработке отходов (КПО) и реконструировать два.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что РЭО разместит облигации на 17,2 млрд рублей для строительства КПО «Новоселки».

Артемий Чулков