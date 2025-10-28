Александр Бастрыкин взял на контроль дело обманутых дольщиков в Анапе

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело о нарушении прав дольщиков в Анапе. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Анапе собственники выкупили квартиры в строящемся доме ЖСК «Еврострой» в 2006-2007 годах, но до сих пор не получили ключи от жилья. Согласно данным СК РФ, в 2010 году строительные работы по возведению жилого комплекса прекратились. Позже объект был признан самовольной постройкой из-за отсутствия разрешительной документации и технических условий на подключение коммунальных услуг.

В 2020 году компания застройщика была ликвидирована. До настоящего времени, как уточнили в Информационном центре СК, жилищные права анапчан не восстановлены в полном объеме. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову ускорить расследование уголовного дела и представить доклад о его результатах.

София Моисеенко