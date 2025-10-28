В Крыму 19-летнего жителя подозревают в попытке подорвать машину офицера МВД

ФСБ предотвратила теракт в Крыму — 19-летний местный житель, завербованный украинскими спецслужбами, готовил подрыв автомобиля высокопоставленного сотрудника МВД. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Молодой человек, как заявили в ведомстве, арендовал квартиру напротив дома предполагаемой жертвы для организации наблюдения с помощью видеокамеры. Через тайник он получил компоненты для изготовления взрывного устройства.

При обыске у задержанного нашли готовое к использованию самодельное взрывное устройство осколочного действия массой свыше 400 граммов. Бомбу планировали заложить под личный автомобиль полицейского. После выполнения задания подозреваемый намеревался покинуть Россию и переехать на постоянное место жительства в одну из европейских стран.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Задержанный дал признательные показания. Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Вячеслав Рыжков