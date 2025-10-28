ВТБ: «накопительный сезон» продолжается, несмотря на снижение ключевой ставки

Несмотря на то, что ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16,5%, у розничных клиентов остается возможность войти в «накопительный сезон» и получить большой пассивный доход до конца года. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, комментируя решение регулятора в пятницу.

Рынок рублевых сбережений после замедления в августе-сентябре снова перейдет к росту в октябре-ноябре, несмотря на снижение ключевой ставки. Этому будет способствовать традиционная сезонная активность банков и вкладчиков в четвертом квартале. Темпы прироста будут сравнительно невысокими на фоне прошлых месяцев – около 0,2-0,4% – но тренд на накопления продолжится.

Банки сохраняют фокус на краткосрочном привлечении – самые высокие ставки по вкладам приходятся на сроки до 4 месяцев.