Средняя стоимость проживания в отелях Санкт-Петербурга за год выросла на 17%

По итогам девяти месяцев текущего года средняя стоимость номера в отелях Санкт-Петербурга составила 9,8 тыс. рублей, увеличившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Такие данные предоставили «Ъ-СПб» в компании IBC Real Estate.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным аналитиков, прирост тарифов отмечается в гостиницах всех ценовых сегментов, однако наибольший (+21%) зафиксирован в люксовой и среднеценовой категориях, где цены достигли 44,4 тыс. и 6,8 тыс. рублей соответственно.

Для сравнения, в Москве рост цен за аналогичный период составил всего 6%, а средняя цена на номер составила 11,8 тыс. руб. Увеличение тарифов наблюдается также во всех ценовых сегментах, но более умеренными темпами: от 4% до 11% год к году.

Таким образом, по итогам III квартала 2025 года средняя стоимость проживания в гостиницах Петербурга на 20% меньше, чем в Москве, что является традиционным соотношением показателей, при котором в Северной столице значения исторически ниже, отмечают эксперты рынка. Однако еще в 2023 году разница между стоимостью проживания в двух городах была значительно меньше. К примеру, средняя цена на номер по итогам девяти месяцев 2023-го в Петербурге составляла 7,6 тыс. руб., когда как в Москве – 8,1 тыс. руб. (разница составляла всего 7%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на ноябрьские праздники отели в Петербурге и Москве подешевели на 2% и 4% за год.

Андрей Цедрик