На Кубани средняя стоимость товара продовольственной корзины выросла на 13%

Средняя стоимость товара из продовольственной корзины в Краснодарском крае по итогам третьего квартала 2025 года выросла на 13% и составила 218 руб., сообщили РБК Краснодар аналитики сервиса «Контур.Маркет». При этом спрос на продукты из корзины снизился в среднем на 14%.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Исследование основано на анализе 5,8 млн чеков, пробитых в регионе с июля по сентябрь 2024 и 2025 годов. В продовольственную корзину включены 23 категории: мясная, молочная, овощная и масложировая продукция, а также чай, кофе, бакалея и яйца.

Наибольший рост цен, по данным аналитиков, зафиксирован на говядину, курицу, творог и лук. Как отметила аналитик компании Ксения Корзан, удорожание говядины и творога связано с ростом себестоимости производства и затрат на логистику, энергию и упаковку, а повышение цены на курицу — с увеличением спроса на более доступные виды мяса. Рост стоимости лука объясняется неурожаем прошлого года.

При этом цены на яйца снизились на 33%. По словам эксперта, это связано с перепроизводством и избытком запасов после падения спроса на фоне прошлогоднего подорожания.

Вячеслав Рыжков