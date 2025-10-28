Краснодар возглавил топ миллионников с самыми большими скидками на готовое жилье

Наибольшие скидки на вторичном рынке жилья в России в третьем квартале 2025 года зафиксированы в Краснодаре, Челябинске и Нижнем Новгороде, сообщил ТАСС коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его данным, в пятерку городов-миллионников с самыми высокими средними скидками вошли Краснодар (6,4%), Челябинск (5,5%), Нижний Новгород (5,4%), Волгоград (5,4%), а также Новосибирск и Ростов-на-Дону, где дисконт составил по 5,2%.

Сервис отмечает, что тенденция к росту скидок на вторичном рынке наблюдается с начала года. Если в первом квартале средний размер дисконта составлял 4,6%, то во втором он увеличился до 5%, а к концу третьего квартала достиг 5,1%.

Вячеслав Рыжков