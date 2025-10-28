В Крыму собрали в два раза меньше подсолнечника, чем годом ранее

В 2025 году аграрии Республики Крым собрали около 17,7 тыс. тонн подсолнечника с 35 тыс. га посевов, что более чем вдвое ниже прошлогоднего результата. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра сельского хозяйства региона Николай Тютюник.

По его словам, средняя урожайность составила чуть более 5 центнеров с гектара. «Период вегетации проходил в условиях практически полного отсутствия осадков, что не позволило растениям сформировать необходимую генеративную массу семян»,— отметил замминистра.

В 2024 году подсолнечник в Крыму занимал 47,7 тыс. га, урожай составил 36,1 тыс. тонн. По оценке минсельхоза, дефицит влаги и отсутствие дождей вынудили аграриев сократить посевные площади, чтобы снизить риск потерь. В случае улучшения погодных условий фермеры рассчитывают вернуть прежние объемы посевов.

Засушливая погода продолжает осложнять ситуацию в агропромышленном комплексе региона. По данным НИИ сельского хозяйства Крыма, уровень влаги в метровом слое почвы достиг минимума за последние 30–40 лет. Из-за нехватки осадков и весенних заморозков в республике был введен режим ЧС в восьми районах. Потери урожая миндаля, черешни и сливы оцениваются в 15%, винограда — до 7%, а урожайность озимой пшеницы в отдельных хозяйствах снизилась на 40%.

Вячеслав Рыжков