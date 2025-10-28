На Дону за сутки произошло восемь пожаров, один человек погиб

В Ростовской области за сутки, 27 октября, пожарно-спасательные подразделения ликвидировали восемь техногенных пожаров и последствия четырех ДТП. В результате происшествий погиб один человек, троих удалось спасти из аварий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Уточняется, что ландшафтных пожаров в регионе не зафиксировали. О происшествиях на воде также не сообщается. Всего в ликвидации происшествий участвовали 88 специалистов ведомства и 22 единицы техники.

Константин Соловьев