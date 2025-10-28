На трассе в Аксайском районе насмерть сбили неустановленного пешехода

В Аксайском районе на 1083 км трассы «М-4 Дон» накануне вечером, 27 октября, погиб пешеход. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предварительно, на транспортной развязке в направлении Ростова-на-Дону 22-летний водитель LADA Priora допустил наезд на неустановленного пешехода, приблизительно 60 лет, находившегося на проезжей части в правой полосе. Пешеход скончался на месте происшествия.

Правоохранители проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Константин Соловьев