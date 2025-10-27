Главные новости за 27 октября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

В Белгородской области завершился процесс смены собственника крупнейшего в регионе и одного из крупнейших в стране производителей курятины. Холдинг «Приосколье», контролируемый ранее Геннадием Бобрицким, перешел структурам краснодарского «Агрокомплекса» Александра Ткачева.

Китайские инвесторы планируют через пять лет построить в Воронежской области завод по утилизации отходов животноводства и птицеводства. О проекте сообщил бывший губернатор, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, отметивший, что предприятие «позволит улучшить экологическую обстановку» в регионе, где ежедневно образуется около 137 т отходов животноводства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вечерний Воронеж. Проспект Революции

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Вечерний Воронеж. Проспект Революции

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

В Курской области Александр Хинштейн продолжает реформировать структуру регионального правительства. Он подчинил лично себе Госжилинспекцию Курской области, отметив, что курируемая ведомством тема — «одна из самых острых».

Автозавод «Моторинвест остановил в Липецкой области производство модели Evolute I-Pro, выпускавшейся с 2022 года. Именно со сборки этого китайского электромобиля начиналась работа предприятия. Теперь производитель считает, что «жизненный цикл данной модели исчерпан».

В Орловской области ФСБ завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего директора местного филиала Россельхозбанка Михаила Шихмана. Его обвиняют в выводе более 167,7 млн руб. средств банка в Сингапур. Уголовное дело связано с корпоративным конфликтом в компании, которая ранее производила индивидуальные рационы питания для российской армии.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Тамбовская область получит 300 млн руб. из федерального резервного фонда на машины скорой помощи.

Сергей Калашников