Главные новости за 27 октября. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного 20 лет по факту убийства женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Новое расследование позволило криминалистам инициировать повторное проведение молекулярно-генетических экспертиз с учетом современных возможностей. С помощью анализа ДНК удалось установить причастного к совершенному. Им оказался 45-летний житель Волгодонского района.

Власти Ростова-на-Дону объяснили причину отмены строительства девятиэтажного жилого дома на ул. 7-го Февраля. Решение связано с переходом на новые принципы комплексного развития территорий, которые запрещают точечную высотную застройку без создания социальной инфраструктуры.

Арбитражный суд Ростовской области привлек бывшего генерального директора сальского маслозавода «Донское золото» Ольгу Царенко к субсидиарной ответственности на 9,4 млрд руб. по долгам обанкротившегося предприятия. Экс-руководитель должна выплатить 5,8 млрд руб. основного долга и 3,6 млрд руб. процентов.

В этом году на Дону выполнили 1,8 тыс. рейсов на речных судах с подводными крыльями. Всего в этом сезоне перевезли 31,9 тыс. пассажиров.

В Батайске после атаки украинских беспилотников поступило 200 заявлений на получение материальной помощи. Также было подписано распоряжение о первых выплатах 25 жильцам многоквартирного дома по Западному шоссе.

Болельщики хоккейного клуба «Ростов» записали видеообращение к губернатору Юрия Слюсаря с просьбой помочь команде вернуться во Дворец спорта. В обращении фанаты рассказали, что хоккей для города является важным видом спорта наряду с футболом и гандболом. В настоящее время домашней ареной для «Ростова» является «Айс Арена», которая вмещает 500 зрителей.