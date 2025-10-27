Главные новости 27 октября. Новороссийск

Новороссийск оказался на втором месте в России в десятке самых теплых городов России в октябре. В воскресенье 26 октября воздух в городе прогрелся днем до +17,6 °С.

В Новороссийске планируют перейти на круглосуточную подачу воды к 2027 году. Власти Новороссийска намерены модернизировать систему водоснабжения: заменить изношенные участки трубопроводов, обновить ключевые элементы инфраструктуры и оперативнее устранять утечки.

Ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО (ГНЦ РФ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии») зафиксировали первое за последние семь десятилетий появление шипа (Acipenser nudiventris) в Азовском море.

В Новороссийске закупили новую технику для благоустройства. С начала года автопарк Центра благоустройства Новороссийска пополнился на 13 автомобилей.

Российская компания «СММ» для порта Новороссийска представила первую в стране судопогрузочную машину, способную работать с тремя видами металлургических грузов — железорудным концентратом, окатышами и горячебрикетированным железом.

В Геленджике стартовала 34-я Международная Геленджикская регата. В соревнованиях примут участие более 1,3 тыс. спортсменов из 34 регионов России и десяти стран.