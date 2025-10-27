В Батайске специалисты минприроды проверили информацию о сливе нечистот в ручей

Специалисты минприроды проверили информацию о загрязнении ручья Быстрый в Батайске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Загрязненным оказался водоотводный канал, который входит в систему водопонижения восточной части города хозяйственно-бытовыми сточными водами. Кроме того, в воздухе установили присутствие запаха, характерного для хозяйственно-бытовых вод.

Информацию уже направили в административную инспекцию Ростовской области для принятия мер. Также сведения передали в администрацию Батайска для организации работы по установлению и ликвидации сбросов сточных вод.

Мария Хоперская