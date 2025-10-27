Ливень и сильный ветер ожидаются в Новороссийске

На территории Новороссийска ввели режим повышенной готовности в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. 28 и 29 октября в городе ожидаются сильные дожди с усилением ветра, о чем сообщили в пресс-службе местной администрации.

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

В Новороссийске прогнозируют ливни с грозой и градом, скорость порывов ветра, по данным синоптиков, может достигать 20-25 м/с. Для экстренных служб режим повышенной готовности из-за непогоды будет действовать до 17:00 5 ноября, как указывается в постановлении №5142, опубликованном на сайте мэрии города.

София Моисеенко