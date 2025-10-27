На Дону фиксируют возрастающую ипотечную динамику

В Ростовской области за первые девять месяцев 2025 года льготные ипотечные программы составили 88% объема выдач, а еще 12% — рыночные ипотеки. Об этом сообщает пресс-служба «Сбербанка».

За этот период жителям Ростовской области в банке выдали более 11 тыс. жилищных кредитов на общую сумму около 45 млрд руб. При этом за год средний размер жилищного кредита в регионе вырос почти на 38% и достиг 4,4 млн руб. Лидером на рынке стала программа «Семейная ипотека»: по ней выдали кредитов на сумму около 38 млрд руб., что составило 84,4% от общего объема. Кроме того, показатель вырос от года к году на 70%. Всего с начала года программой воспользовались порядка 7,6 тыс. семей в Ростовской области. Рост также показали «ИТ-ипотека» (1,5% от общего объема выдач) и программа для жителей новых территорий (1,3%).

В сообщении специалисты также отмечают, что за последние три месяца выросли доли рыночной ипотеки. Так, за первое полугодие на нее приходилось 10,3% объема выданных кредитов, то по итогам девяти месяцев — уже 12%.

«Сегодня мы видим, как кредитный рынок, и в частности ипотечный, постепенно оживает. За последние три месяца уверенный рост демонстрируют не только льготные, но и рыночные программы, что говорит о повышении уверенности людей в завтрашнем дне и улучшении экономических условий», — приводят в сообщении Антона Усачева, заместителя управляющего Ростовским отделением «Сбербанка».

Примечательно, что средний размер ипотечного кредита в Ростовской области за год он вырос с 3,5 до 4,4 млн руб. Самые большие кредиты жители региона берут по «ИТ-ипотеке» — средний чек составил 7 млн руб. По программе для жителей новых территорий средний кредит составил 5,9 млн руб., по «Семейной ипотеке» — 5,2 млн руб.

Константин Соловьев