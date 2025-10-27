С пляжей Анапы и Темрюкского района вывезли 230 тонн замазученного песка

На площадку временного накопления в хуторе Воскресенском с 25 октября вывезли более 200 т загрязненного грунта с пляжей Анапы и Темрюкского района. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По данным оперштаба региона, 24 октября незначительные выбросы нефтепродуктов были зафиксированы в станице Благовещенской в районе пансионата «Малахит» и гостиницы «Жара», на Бугазской косе, а также на участке береговой линии между Витязево и Благовещенской. В тот же день мазутные загрязнения обнаружили рядом с пляжем «Альбатрос» в Веселовке Темрюкского района. Небольшие фрагменты мазута вперемешку с водорослями были замечены на побережье и 25 октября.

Очистка береговой линии от незначительных загрязнений нефтепродуктами завершена. В уборке пляжей участвовали около 500 человек, в числе которых – сотрудники МЧС России и «Кубань-СПАС», добровольцы и представители муниципальных администраций.

София Моисеенко