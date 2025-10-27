Для порта Новороссийска создали судопогрузчик для трех типов грузов

Российская компания «СММ» представила первую в стране судопогрузочную машину, способную работать с тремя видами металлургических грузов — железорудным концентратом, окатышами и горячебрикетированным железом. Об этом сообщает «Корабел.ру».

Оборудование презентовали на конференции «Техника и технологии для портов и грузовых терминалов». Для каждого типа груза предусмотрены отдельные загрузочные системы — спиральная, каскадная и free fall.

Машина разработана в рамках проекта по оснащению универсального перегрузочного комплекса Новороссийского судоремонтного завода (входит в группу НМТП). «СММ» отвечает за проектирование, производство, поставку и монтаж оборудования.